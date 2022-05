Lazio ancora ad Auronzo: si studia il piano ritiro

ROMA - Ultima partita di campionato, poi le vacanze. La Lazio si prepara al rompete le righe, ci sarà subito dopo la partita di sabato sera contro il Verona all’Olimpico. Qualificazione in Europa League in tasca, da domenica tutti in ferie per circa un mese. Ai primi di luglio appuntamento a Roma per le solite visite di idoneità, intorno al 6-7 luglio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Per il quindicesimo anno di fila la squadra si preparerà all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo.