Lazio, Zaccagni papà: gli auguri dei compagni di Lotito

ROMA - Mattia Zaccagni e Chiara Nasti protagonisti all’Olimpico. Una festa per scoprire il sesso del bebè. “È un ragazzo!”, ha esultato l’esterno della Lazio sui social. Sotto la Curva Nord ha festeggiato con la sua compagna e alcuni amici. Presenti tra gli altri Immobile e Luis Alberto con le rispettivi mogli e patron Lotito, che ha regalato una mini maglia biancoceleste alla coppia. Tanti anche i compagni di squadra che gli hanno fatto gli auguri su Instagram: da Cabral a Raul Moro passando per Akpa Akpro. “Il gol più bello di sempre … amore mio, vi amooo”, il messaggio della Nasti. Baby Zac è già una star, annunciato sotto la Curva in una festa indimenticabile. Ora Mattia spera di bissare l’esultanza sabato sera contro la sua ex squadra: l’Olimpico è pronto ad omaggiare pure lui.