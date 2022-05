Lazio, Luis Alberto già in Spagna: Sarri infastidito

ROMA - La Lazio senza Luis Alberto per l’ultima gara della stagione contro il Verona. Il Mago ha lamentato fastidi all’adduttore ed è volato in Spagna. Una mossa che ha infastidito Sarri, costretto a puntare su Basic mentre va a caccia del quinto posto in solitaria. A Formello avrebbero fatto a meno del caso. Eppure lo spagnolo a fine stagione spesso ha dato forfait: ha giocato soltanto un turno conclusivo da quando è a Roma, quello a Napoli con Immobile alla ricerca del 36esimo gol da record (2019-2020). Il resto: squalificato l'anno scorso con il Sassuolo; mal di schiena nel 2018-2019 (out con il Torino, la Lazio aveva già centrato l'Europa vincendo la finale di Coppa Italia con l'Atalanta); fuori per lesione contro l'Inter nel 2017-2018; nemmeno convocato a Crotone nel 2016-2017.