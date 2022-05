Lazio, festa Immobile: capocannoniere per la quarta volta

ROMA - Ciro Immobile capocannoniere della Serie A per la quarta volta. I l bomber della Lazio è il miglior marcatore del campionato con 27 reti in 31 presenze (7 rigori) . Si aspettava un finale diverso, invece per un problema alla caviglia è rimasto fuori nelle ultime due partite. Saltate Juve e Verona, il bottino forse sarebbe stato ancora più ricco. Vlahovic si è fermato a 24 gol (rimasto a secco contro la Fiorentina).

La cavalcata di Immobile

I gol totali di Immobile sono 32 in 40 presenze se si sommano Europa League e Coppa Italia. Vanno aggiunti anche 4 assist. Subito in gol lo scorso 21 agosto contro l’Empoli alla prima di campionato. Spicca la tripletta alla seconda giornata nel 6-1 allo Spezia. Altro tris al Genoa il 10 aprile. Tante perle per il giocatore che in questa stagione è diventato il miglior marcatore della storia della Lazio. Record su record, ancora una volta. Immobile è il volto di una Lazio sempre affamata. Ciro, che presto sarà di nuovo papà, ha già la testa rivolta alla prossima stagione. Andrà a caccia di un altro titolo. C’è Nordahl che ha vinto la classifica capocannonieri cinque volte in carriera. Immobile si prepara. All'Olimpico festa per lui con il premio come miglior attaccante del campionato. Poi ha salutato i tifosi, che lo hanno celebrato per l'ennesima volta.