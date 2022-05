Lazio, l’addio di Luiz Felipe: niente riconoscimento e messaggio polemico

ROMA - Tanti applausi e cori per Strakosha e Leiva, meno per Luiz Felipe. L’italo-brasiliano è rimasto ai margini dei festeggiamenti nel finale di Lazio-Verona all’Olimpico. Il portiere è stato premiato, così come Lucas, commosso insieme ai figli sotto la Curva Nord. Sono pronti a dire addio con il contratto in scadenza. Ignorato il difensore, che è già con le valigie pronte e un biglietto aereo per la Spagna. Futuro al Betis Siviglia.