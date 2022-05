Lazio, Leiva turista per Roma: ultimi giorni poi l’addio

ROMA - Campionato finito e valigie quasi pronte. Lucas Leiva pronto a partire, la sua esperienza alla Lazio è finita sabato scorso con l’ultima partita giocata contro il Verona. Ha salutato i tifosi, andrà via a zero con il contratto in scadenza. Su Instagram in mattinata ha postato foto e video del Colosseo: in queste ultime ore a Roma sta facendo il turista. Chissà quando ritornerà nella Capitale che lo ha ospitato per cinque lunghi anni. Il rapporto con la città, per il centrocampista brasiliano, è stato speciale. Lo ha sottolineato anche nel suo post d’addio: “Vado via con la convinzione di aver dato il massimo per questa maglia, ho imparato ad amare la città di Roma e la mia/nostra Lazio e non dimenticherò mai tutti gli amici che ho conosciuto qui”. Tempo di saluti, il Brasile lo aspetta. Nel futuro di Lucas potrebbe esserci di nuovo l’occasione di giocare nel Gremio, club che lo ha lanciato nel grande calcio.