Lazio, Pedro tra Marilyn e J.Lo: super vacanze a Hollywood

STATI UNITI - Le prime immagini delle vacanze laziali sono firmate Pedro. Il calciatore spagnolo è volato direzione Los Angeles per trascorrere qualche giorno di relax insieme alla compagna Patricia. Foto ‘al bacio’ con la statua di Marilyn Monroe, scatto davanti alla stella di Jennifer Lopez sulla Walk of Fame. Sorrisi e abbracci in attesa di ripartire con la nuova stagione che verrà inaugurata il prossimo 6 luglio con il ritiro di Auronzo di Cadore. Grande annata vissuta in biancoceleste: 41 presenze totali, 10 reti e 5 assist. Ha chiuso il campionato con la rete al Verona e l’esultanza sotto la Curva Nord. Sempre più idolo, non vede l’ora di ricominciare. Al momento però, si gode le vacanze a Hollywood pensando sempre alla sua Lazio.