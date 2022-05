La Lazio ricorda il 26 maggio: “La vittoria eterna”

ROMA - Anniversario speciale in casa Lazio, viene ricordato il successo della Coppa Italia del 2013 in finale contro la Roma. Un derby speciale vinto dai biancocelesti allenati da Petkovic grazie ad un gol di Senad Lulic al 71’. Sui social il club ha postato il video con i momenti più belli di quel pomeriggio del 26 maggio: il cross di Candreva, la zampata di Senad, la festa finale e capitan Mauri che alza la coppa al cielo. “26 maggio 2013, Senad Lulic al 71’. La vittoria eterna!”, recita la didascalia a corredo del post. Scatenati anche i tifosi, in tanti ricordano quella vittoria rimasta impressa nelle menti e nei cuori di tutti i laziali. Sono passati ormai 9 anni, ma il 26 maggio sembra essere sempre un giorno di festa.