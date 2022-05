Calciomercato Lazio, per Chust si tratta con il Real Madrid

ROMA - Giovani, talentuosi, affamati: è l’identikit di molti rinforzi della nuova Lazio. E dopo Marcos Antonio , 21 anni il 13 giugno, scelto come erede di Leiva, può arrivare Victor Chust Garcia . E’ classe 2000, 22 anni compiuti, difensore centrale ambidestro, 1,82 di altezza. Ha giocato in prestito al Cadice nell’ultima stagione, sotto la regia del Real Madrid. Il suo contratto era diventato un rebus, secondo alcuni siti specializzati risulta in scadenza a giugno, per altri è valido fino al 2023. Si è avuta la conferma, la Lazio non può prenderlo da svincolato, deve trattare con il Real per acquistarlo. Il prezzo oscillerebbe tra i 5 e i 7 milioni , nei prossimi giorni ci sarà un contatto tra i club per definire la valutazione. I Blancos vorrebbero inserire il diritto di recompra nell’eventuale accordo di cessione, in questo modo potrebbero riprendersi il giocatore in caso di exploit. Chust ha giocato 25 volte nella Liga, 20 da titolare. Con il Cadice è sceso in campo anche 4 volte in Coppa del Re, veniva schierato sul centrosinistra. Ieri ha salutato il Cadice, il rientro al Real era già previsto: «Sempre uno dei vostri. Orgoglioso. Grazie e a presto, cadisti. È stato emozionante girare tutti i campi della Prima Divisione con la maglia gialla. Grazie per il rispetto e l’affetto, per aver mostrato sempre un volto amichevole. Non dimenticherò mai le opportunità e le esperienze vissute in un club che è stata la mia famiglia. Meriti sempre il meglio, Cadiz CF».

La storia

Chust è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha debuttato con la formazione Castilla il 25 agosto 2019 (Segunda División B) contro il Las Rozas (1-1). Nel 2020 è stato aggregato in prima squadra, ha esordito col Real il 20 gennaio 2021, in Coppa del Re contro l’Alcoyano. Il 9 febbraio successivo ha debuttato nella Liga giocando da titolare (2-0 contro il Getafe). Nell’agosto scorso è stato ceduto al Cadice. Chust può essere un rinforzo in più, per i posti in prima fila la Lazio continua a trattare Romagnoli (contatti continui per provare a siglare l’accordo economico), l’alternativa è Ferrari del Sassuolo. Sarri continua a chiedere Casale del Verona nonostante un girone di ritorno deludente. Servono almeno tre acquisti dopo l’uscita di Luiz Felipe e la più che probabile partenza di Acerbi. L’unico a restare sarà Patric, ha trovato l’accordo con la Lazio e ha firmato fino al 2027. Sarri aspetta anche un terzino sinistro, il preferito in estate era Emerson del Chelsea, ambito da grandi club. L’azzurro ha giocato in prestito a Lione, è previsto il riscatto a favore dei francesi per circa 15 milioni, se non sarà sfruttata l’opzione rientrerà a Londra per essere ceduto di nuovo. Mau a gennaio aveva pensato a Parisi dell’Empoli, continua a pensarci, la richiesta è 15 milioni. E’ spuntato il nome di Mario Rui del Napoli.

Il portiere

Sarri aspetta Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, 22 anni a luglio, sotto contratto fino al 2026. Il nuovo diesse della Dea sarà D’Amico, ex Verona. La prossima settimana, appena si insedierà, ci sarà un vertice con la Lazio. La Cremonese vorrebbe confermare il prestito in A. In corsa per i biancocelesti c’è anche Vicario dell’Empoli, i toscani devono riscattarlo dal Cagliari. Sul mercato può finire Cragno, retrocesso con i sardi. Un’opzione può essere Provedel, sotto contratto fino al 2023 con lo Spezia.

Gli attaccanti

Per l’attacco spuntano profili dalla Francia. Dopo Bourigeaud del Rennes, 28 anni, scadenza 2023, si parla di Luis Henrique, 21 anni dell’Olympique Marsiglia. E’ un attaccante esterno, 1,81 di altezza, piede destro, scadenza 2025.