Lazio, Tare: “Mio figlio Etienne mi rende felice”

ROMA - Un rapporto speciale tra padre e figlio all’insegna del calcio. Igli Tare parla del suo Etienne, giovane calciatore della Lazio Primavera, classe 2003, ruolo attaccante proprio come il papà. Ai microfoni di Tv Klan, il ds biancoceleste ha raccontato: “Come padre, sono l'uomo più felice del mondo perché Dio ha esaudito il mio desiderio di darmi te come figlio. Hai educazione, rispetto, amore nei confronti della famiglia e dell'Albania. E come amico vorrei che trovassi la tua strada nella tua vita e di tenere sempre la testa alta perché sei un ragazzo che se lo merita. Devi sapere che ovunque tu sia io ti starò accanto". Etienne in Primavera 2 ha realizzato 6 reti e 2 assist in 23 presenze. Pochi giorni fa in un post ha scritto: “Oggi è terminato un altro capitolo della mia piccola carriera, con molti di voi sono cresciuto insieme, più di 15 anni che giochiamo insieme e purtroppo con tanti di voi le strade si separeranno”.