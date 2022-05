Lazio, Leiva a Parigi per tifare Liverpool. E fa un incontro speciale…

PARIGI - Non ha mai smesso di tifare Liverpool, Lucas Leiva. La squadra dei Reds, come Lazio e Gremio, sono quelle che gli sono entrate nel cuore. E sono anche le uniche tre formazioni per cui ha giocato. Il centrocampista, che ha lasciato Roma dopo cinque anni senza rinnovare il contratto, è volato a Parigi per la finale di Champions League tra la squadra di Klopp e il Real Madrid. Mattinata in centro tra Arco di Trionfo e Tour Eiffel in compagnia del figlio Pedro Lucas. Poi l’incontro speciale con l’ex compagno e leggenda del Liverpool Steven Gerrard. Lucas è pronto a vivere una finale da spettatore vip: sarà infatti allo Stade de France di Saint-Denis per tifare la sua ex squadra.