Lazio, Felipe Anderson felice: presto sposo con Lohanne

ROMA - Felipe Anderson e Lohanne presto si sposeranno. Il brasiliano della Lazio, su Instagram, ha dato la notizia. Post con la sua ragazza e il fatidico ‘sì’ ricevuto dopo la proposta. Lei, modella brasiliana, è al fianco del giocatore dal lontano 2016. Lo ha seguito a Londra durante l’avventura al West Ham, poi in Portogallo nella passata stagione. Sempre insieme, inseparabili dopo sei anni di felice fidanzamento. Ora è arrivato il momento di sposarsi. Sulle nozze nulla filtra al momento, chissà se verranno celebrate a Roma o in Brasile. Lohanne è innamorata dell’Italia e della Capitale. Il suo Instagram è pieno di foto con Colosse, Pantheon, Fontana di Trevi e altre bellezze di Roma. Pipe ha messo le radici a Formello. Dopo la sua grande stagione non vuole più fermarsi. La seconda avventura alla Lazio sta andando molto bene ed è pure pronto a mettere su famiglia.