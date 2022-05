Lazio, in Primavera si cambia: c’è Tommaso Rocchi in pole

ROMA - La Lazio Primavera verso il cambio di allenatore. Alessandro Calori è in scadenza di contratto, in queste ore si parla di una promozione di Tommaso Rocchi dall’Under 18. L’ex bomber biancoceleste aspetta l’incontro decisivo con patron Lotito, i primi discorsi sono già andati in scena e hanno posto le basi per un accordo. Nel giro di un paio di settimane la scelta dovrebbe diventare definitiva. Rocchi, sesto miglior capocannoniere della Lazio, è una bandiera del club. Sta facendo il suo percorso come allenatore nel settore giovanile. Si è appena concluso il suo sesto campionato, ha fatto tutta la trafila partendo dall’Under 14. Riflessioni in corso, il suo nome piace anche al ds Tare. Per la rosa sarebbe un vantaggio ritrovare un tecnico già conosciuto nelle categorie inferiori.