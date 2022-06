Lazio, Tare esclusivo: "Lulic, sono verità a metà"

Le dieci del mattino. Lo smartphone s’illumina d’immenso disappunto. Dall’altro capo c’è Tare . Che comincia così: «Ivan, da quanto ci conosciamo?» Gli rispondo con precisione svizzera: ventun anni, dalla sua prima stagione nel Brescia di Baggio. Lo prese Corioni dal Kaiserslautern, conquistato da quattro gol in una sola partita. A Igli non ho mai rivelato cosa diceva Roberto dei suoi movimenti in attacco. «In tutti questi anni - aggiunge - ti ho mai telefonato per lamentarmi di cose che avete scritto?».

Un paio di volte, ma sempre con estrema educazione. Immagino che tu non abbia gradito l’intervista di Rindone a Lulic.

«Daniele è un bravissimo giornalista, di Lulic sapeva tutto, al tempo ne avevamo parlato. Eppure non ha scritto nulla».

Ha fatto il suo mestiere e l’ha fatto bene: ha posto delle domande e a Lulic ha garantito la massima libertà.

«Quella parola, tradito, mi ha ferito, non è giusta. Non lo è per i dieci anni che Senad ha trascorso nella Lazio, per la fiducia e i contratti rinnovati più volte, per il rapporto che ho sempre avuto con lui, di grande correttezza e chiarezza: ha un carattere particolare, simile al mio, è uno che le cose le dice in faccia, anche le meno piacevoli».

Stavolta ha scelto noi.

«... lo presi nel 2011 dallo Young Boys, ero certo che avesse le caratteristiche ideali per giocare nella Lazio. Non mi sbagliai. Aveva 25 anni. Una prima volta gli abbiamo rinnovato il contratto per cinque stagioni. Per riconoscenza, ma soprattutto per quello che aveva dimostrato in campo. Pensa che nei primi tre, quattro mesi mi era costato attacchi di ogni genere: non piaceva, lo stavano, lo stavate distruggendo».

Fin qui, tutto nella norma.

«Nell’intervista mancano pezzi fondamentali».