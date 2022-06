Lazio, cambia il programma di Auronzo: si parte un giorno prima

ROMA - Tutto pronto ad Auronzo, si attende già l’arrivo della Lazio. Manca poco più di un mese, ma il paese del Cadore attende lo sbarco biancoceleste. E il programma nelle ultime ore è cambiato leggermente. La partenza non è più prevista il 6 luglio, ma il 5. Un giorno recuperato sulla tabella di marcia. L’intenzione è quella di iniziare gli allenamenti direttamente il 6 (mercoledì mattina). Sotto le Tre Cime di Lavaredo la squadra rimarrà sino a venerdì 22 luglio. Quattro le amichevoli previste. La prima uscita sarà come da tradizione contro la selezione dell’Auronzo Calcio. Le altre tre sfide: una formazione di Serie D, Triestina (Serie C) e Venezia (appena retrocesso in Serie B). Sarà il 15esimo ritiro consecutivo per la Lazio in Cadore. Un rapporto solido che proseguirà almeno sino al 2023.