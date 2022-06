Lazio, Immobile già a lavoro: super allenamento con Jessica

ROMA - Ciro Immobile e Jessica si allenano insieme. Marito e moglie faticano agli ordini del loro personal trainer tra le mura di casa. Iniziano forte la settimana in attesa delle vacanze. La bella Jessica sul tapis roulant fa il video (postato poi come storia su Instagram), mentre il bomber della Lazio, poco più in là, suda con degli esercizi a corpo libero. Con l’amore è tutto più facile, anche una seduta in palestra. Ciro viene da un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite della stagione e nei match con la Nazionale. Sta recuperando piano piano, sarà pronto per il ritiro di Auronzo di Cadore (si parte il 5 luglio). A breve la coppia si godrà un po’ di vacanza, ma anche lì, c’è da scommetterci, gli allenamenti non mancheranno mai. Bomber Immobile si prepara già ora a vivere un’altra stagione da protagonista.