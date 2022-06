Lazio, Jessica Immobile si racconta: “In famiglia mai un attimo di tregua”

ROMA - “Sono al quinto mese, ora va molto meglio. I primi quattro mesi sono stati un po’ pesanti, ma ora mi sento decisamente meglio”. Jessica Immobile risponde a qualche domanda dei follower su Instagram. La moglie del bomber della Lazio, incinta del quarto figlio, parla delle sue settimane e non solo. “Alcune volte dimentico di essere incinta perché dietro ai miei figli non ho mai un attimo di tregua”. La questione nome del bimbo che arriverà rimane ancora un mistero. “Ognuno ha scritto un nome. E Mattia ha pescato il nome scelto da Giorgia”. Gli Immobile hanno già fatto la loro scelta. A breve sarà resa nota a tutti. Intanto Jessica e Ciro si allenano a casa. Passano così le loro giornate in attesa di un po' di vacanza. La nuova stagione della Lazio inizierà i primi di luglio con il ritiro di Auronzo di Cadore.