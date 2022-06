Lazio, Luis Alberto da Mago a presidente del San José de Valle

SAN JOSÈ DE VALLE - Luis Alberto presidente del club della sua città. Il giocatore della Lazio è il nuovo patron del Club Deportivo Atlético San José de Valle, società calcistica che milita in Segunda Andaluza (seconda divisione del torneo regionale andaluso). Una bella soddisfazione per il Mago, che ha inserito anche i suoi famigliari nel consiglio d’amministrazione. Il legame con la sua terra è molto forte, da tempo ha anche fondato una scuola calcio che ora fa parte del San José. In futuro la Escuela de Futbol Luis Alberto parteciperà a diversi tornei giovanili. Chissà se uscirà il nuovo Luis, un vero dieci che sta facendo le fortune della Lazio da ormai sei anni.