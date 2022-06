Lazio, per l’ex Biglia altra avventura in Turchia: c’è il Basaksehir

ISTANBUL - Lucas Biglia a 36 anni riparte dal Basaksehir. L’ex capitano della Lazio, da svincolato, è rimasto in Turchia dopo il biennio giocato con la maglia del Fatih Karagumruk. Firmato un biennale sino al 2024 con opzione per un’altra stagione. L’argentino dopo aver lasciato Roma per il Milan, si era trasferito in Turchia indossando anche la fascia da capitano nel club del distretto di Fatih. In biancoceleste quattro grandi stagioni vissute da protagonista, poi l’addio per vestire la maglia rossonera nel 2017. Il Principito ha giocato per l’Argentina dei grandi per sette anni: era in campo nella sconfitta nella finale del Mondiale 2014 contro la Germania ai tempi supplementari.