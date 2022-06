Radu, recordman e presidente: è il numero uno del Lazio Club Romania

BUCAREST - Il giocatore con più presenze nella storia della Lazio, Stefan Radu , è il nuovo presidente onorario del Lazio Club Romania. Il Boss si prepara a vivere un’altra stagione in biancoceleste, il contratto è in scadenza, ma verrà rinnovato a breve di un altro anno. Uomo importante in campo, fondamentale fuori. La sua avventura laziale è iniziata nel lontano 2008.

Da Boss a presidente

Stefan, in vacanza a Bucarest, ha incontrato i tifosi romeni della Lazio che dal 2017 hanno fondato il Lazio Club. E il difensore da oggi è il nuovo presidente: “É un orgoglio per me essere presidente onorario del club-tifosi della Lazio in Romania”, le parole riportate da Fanatik. Una bella soddisfazione per Radu, che ha sempre la Romania nel cuore nonostante la sua casa, da tempo, sia l’Italia e Roma.