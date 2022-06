Lazio, Sarri hi-tech: per la preparazione si punta sui big data

ROMA - Il sarrismo viaggia nel futuro, l’ultimo aggiornamento è 4.0. Mau è anti-social, ma è hi-tech. Nei giorni scorsi, nel bunker di Castelfranco di Sopra, ha siglato un accordo con Kama . Sport , startup informatica nata sul Lago di Iseo, in provincia di Brescia. I big data aiuteranno Sarri e il suo staff attraverso una piattaforma che raccoglierà informazioni tecniche, tattiche ed atletiche e permetterà di leggerne le analisi quotidianamente. Software e algoritmi di Kama.Sport elaborano azioni di gioco, traiettorie di corsa, di passaggi, parametri fisici, densità nelle aree del campo e nelle fasi di gioco, indicatori fisiologici e medici. L’obiettivo è migliorare le performance fisiche e tecniche dei giocatori. La missione. «La sfida della tecnologia nel calcio prima era nella creazione dei dati, sul come generarli in maniera pulita ed efficace, quella di oggi e del futuro è di riuscire ad organizzare questi dati integrandoli e personalizzandoli a seconda di quelle che sono le varie esigenze dei professionisti di questo sport», spiegava in passato Carlo Bertelli , Chief Financial Officer di Kama.Sport. Vari allenatori, come Pioli, Spalletti e Dionisi, anche Filippo Inzaghi, Vincenzo Italiano e De Zerbi, in passato Ancelotti al Napoli, hanno utilizzato questa collaborazione. Nello staff dell’azienda, si legge sul sito di Kama.Sport, c’è anche Filippo Galli, ex Milan, ha il ruolo di ambasciatore.

La preparazione

Sarri potrà sfruttarla già in ritiro, i suoi match analyst lavoreranno in sintonia con i creatori del software. Kama.Sport conta una squadra di 22 uomini tra informatici, sviluppatori, matematici, fisici, statistici e designer. La piattaforma permette anche di selezionare caratteristiche tecniche, tattiche, di performance e anagrafiche dei migliori talenti che giocano in oltre 70 competizioni internazionali accompagnate da analisi video. Le origini. Mau è stato uno dei primi ad utilizzare i droni sul campo, l’evoluzione l’ha spinto ad aggiornare le sue conoscenze e a trovare nuovi supporti. Il raduno della nuova Lazio è fissato per il 3 luglio, la partenza per Auronzo per il 5 luglio. Il ritiro si concluderà il 22 luglio. La Media Sport Event, società che organizza il precampionato, nei giorni scorsi ha ufficializzato via social due amichevoli: il 17 luglio la Lazio affronterà la Triestina, club di Serie C sfidato anche nell’ultima preparazione estiva. Il 21 Luglio sfida contro il Venezia appena retrocesso in Serie B. I test iniziali sono fissati per il 10 luglio e per il 14 luglio. A fine luglio possibili altre due amichevoli al Nord o all’estero. Ad agosto la Lazio lavorerà a Formello. Prima della partenza per il ritiro, il 4 luglio, la società presenterà la nuova maglia firmata Mizuno, sponsor tecnico al posto di Macron.