Lazio, Sarri aspetta quattro colpi: la promessa di Lotito

Lazio anno zero

Sarri ha ricevuto rassicurazioni da Lotito altrimenti non avrebbe firmato fino al 2025. Testerà il presidente sulla parola data dopo gli attriti di dicembre e gennaio. A fine campionato si era congedato rivendicando la crescita tattica mostrata dalla squadra e non nascondendo il pericolo che si vada incontro ad un altro anno di costruzione: «Abbiamo fatto un percorso e cambiato modo di giocare a calcio. Ci sono stati tanti problemi e difficoltà, ma i segnali di crescita sono evidenti. Il rischio di perdere qualche giocatore nella prossima stagione c’è, i nostri giocatori possono essere richiesti sul mercato. E il rischio di fare nuovamente un anno zero esiste». Persi Strakosha e Luiz Felipe, con Acerbi in partenza, c’è l’obbligo di ricostruire la difesa blindandola. E’ il reparto che ha sofferto di più il cambiamento, gli infortuni, le indisponibilità e che ha retto meno (i 58 gol subiti ne sono la prova). Sarri non può partire per il ritiro senza avere una linea difensiva su cui lavorare. Ecco perché spinge per avere rinforzi a stretto giro. Lotito è alle prese con l’ennesima battaglia contro la Figc, aspetta di conoscere l’esito del ricorso presentato dalla Lega di A per tentare di bloccare le disposizioni federali in merito alle licenze 2022-23. Si prepara a versare circa 5 milioni per ripianare il deficit e chiudere la pratica iscrizione, sbloccando anche il mercato. Un mercato che non può non viaggiare in parallelo soprattutto in un’estate come questa, programmata per rifondare. Sarri più di tutti ha bisogno di allenare una squadra completa o in via di definizione, già l’anno scorso si ritrovò solo con Hysaj e Romero dei nuovi acquisti. Felipe arrivò in corsa. Kamenovic c’era, ma non c’era. I 17 giorni del primo precampionato laziale servirono a poco o nulla, mancavano vari nazionali, in rosa c’erano giocatori che sarebbero partiti. Un prezzo pagato nei primi mesi, meglio evitare di ripagarlo. Siamo al 13 giugno, fra tre settimane la Lazio sarà radunata a Formello e si preparerà alla partenza. Lotito ha già fatto riesplodere tutti i laziali, manca solo che faccia esplodere Sarri. Lo immaginiamo a Castelfranco di Sopra, il lento bruciare della sigaretta fra le sue labbra presuppone attesa ardente.