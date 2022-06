Lazio-Carnesecchi, il dottor Capua: “No all’operazione, ecco i tempi di recupero”

ROMA - Marco Carnesecchi al bivio: operazione o terapia conservativa? Sono giorni di riflessione mentre il portiere rimane in orbita Lazio. A riguardo, il professor Giuseppe Capua specializzato in Medicina Nucleare e Medicina dello Sport (esperto in traumatologia dello sport) ha detto la sua sulla questione ai microfoni di Radiosei: “Conosco la struttura del ragazzo. Io lo prenderei, se ha avuto solo una lussazione, bisogna capire se ha subito dei danni ai tessuti molli. Su questo si staranno interrogando gli specialisti. Io non opererei, se è la prima lussazione in genere si aspetta e ci sono terapie conservative. Sottoponendolo ad un intervento ovviamente i tempi si allungano, a quel punto bisognerebbe capire che tipo d’intervento verreb svolto. Ovviamente non ho visitato il ragazzo, ma senza operazione il ragazzo potrebbe riprendere l’attività sportiva entro un mese o 40 giorni. Di solito la lussazione viene operata subito, quindi se hanno deciso di attendere, forse stanno pensando di cominciare la terapia conservativa".