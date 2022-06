Lazio, Lulic e la rimpatriata a Firenze con Parolo e Stendardo

FIRENZE - Cena con vista su una delle più belle terrazze di Firenze. Il “dopo scuola” per Senad Lulic, Marco Parolo e Guglielmo Stendardo è speciale. Gli ex giocatori della Lazio, da una settimana, sono allievi a Coverciano del corso da allenatore Uefa A. Seguono in prima fila le lezioni per poi ritrovarsi a cena tutti insieme in onore dei vecchi tempi ricordando il loro passato da laziali. Nella foto pubblicata da Stendardo spuntano anche Giocondo, il cuoco di Formello famoso per la crostata super tanto amata da Parolo e Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore. “Con Lulic tanti sono i ricordi che tornano in mente. Ma si parla anche di prospettive e di progetti futuri. Nel calcio e nella vita!”, recita la didascalia che accompagna la foto postata da Willy in compagnia di Senad davanti ad un bicchiere di prosecco. Il futuro è in panchina, brindano ad un nuovo inizio sognando, chissà, la panchina della Lazio.