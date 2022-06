Lazio, la campagna abbonamenti: c'è la data

Campagna abbonamenti Lazio: la data

Sono stati sistemati alcuni aspetti tecnici e inviate indicazioni a Vivaticket, il partner per la gestione dei biglietti. Adesso spetta a loro dare la conferma definitiva per quanto riguarda il timing, una risposta che arriverà nel breve termine dopo aver analizzato ulteriori dettagli. D'altronde, per via della pandemia, è la prima volta che la Lazio si trova a programmare la campagna abbonamenti da quando è iniziata la collaborazione con l'azienda che si occupa di organizzazione e conduzione di eventi. C'è grande riserbo sullo slogan che accompagnerà la promozione (escluso però che sia "Uniti si vince", trapelato nelle scorse settimane), ma il via libera è ormai arrivato, così come i prezzi sono stati stabiliti ormai da giorni dal presidente Lotito.

Lazio, i prezzi

C'è da attendere dunque fino a mercoledì/giovedì prossimo, poi i tifosi biancocelesti potranno tornare a sottoscrivere un abbonamento, a distanza di tre anni dall'ultima volta. Le cifre saranno più alte rispetto ad allora, ma offriranno comunque uno dei prezzi più bassi considerando le squadre top della Serie A e come noto saranno in linea più o meno su quelli stabiliti dalla Roma. Sull'altra sponda del Tevere hanno aperto le sottoscrizioni circa un mese fa (il 18 maggio), prevedendo due diverse fasi (la prima a costi agevolati si concluderà proprio oggi), mentre la Lazio offrirà una sola opzione, allineata con quella più economica del club giallorosso (quindi non considerando i costi più alti relativi alla loro "Fase 2") e aggiungendo a questa delle promozioni in diversi settori dello Stadio Olimpico, tra cui le classiche agevolazioni legate ai ragazzi under 16 e agli "Aquilotti". Le cifre saranno dunque molto vicine a quelle che la Roma ha stabilito per la sua "Fase 1", cioè 269 euro la Curva Sud, 339 i Distinti, poi 399, 449 e 549 la Tribuna Tevere Parterre (rispettivamente nord, sud e centrale), 576 e 700 la Tribuna Tevere (sud e centrale), 556 e 649 la Tribuna Tevere Top (sud e centrale), 689 la Tribuna Monte Mario e 775 la Tribuna Monte Mario Centrale.

Lazio, tutte le novità

Vicine, ma non identiche. Delle variazioni ci saranno, sia in un senso che nell'altro, anche perché sono diverse le zone dei settori dello stadio che saranno vendute: facendo l'esempio della Tribuna Monte Mario, lato biancoceleste questa costerà un po' di più rispetto ai giallorossi (ma saranno proposte delle promozioni di contorno), in quanto metterà a disposizione dei tifosi posti migliori di quelli offerti dalla Roma, che in quel settore lascia libere solo le parti laterali adiacenti alla Curva Sud. Una novità, poi, è che anche la Lazio a partire da questa stagione introdurrà la tariffa per la Tribuna Tevere Parterre, che si collega pure al discorso relativo alle prelazioni riservate ai vecchi abbonati della stagione 2019/2020: per loro infatti dovranno essere considerati questi cambiamenti, così come quelli strutturali che sono avvenuti all'interno dello Stadio Olimpico negli ultimi anni, con possibilità di eventuale spostamento del proprio posto altrove.