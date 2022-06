Lazio, Immobile 'pazzo' di Jessica: la tenera carezza al pancione

Santa Margherita di Pula (Cagliari) - Il sole, il mare, la bellissima Jessica e i tre figli Mattia, Giorgia e Michela con sé: sono i giorni di relax di Ciro Immobile, attualmente in vacanza in Sardegna al Forte Village, dopo la lunghissima stagione vissuta con la Lazio - con ben 32 reti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League - e la Nazionale italiana, culminata con l'amara sconfitta con la Macedonia del Nord. Il bomber biancoceleste, però, è in attesa del 'gol' più bello, come testimoniano le foto pubblicate dalla consorte sul proprio account Instagram.