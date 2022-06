Lazio, Felipe Anderson convola a nozze: ha sposato Lohanne

SAN PAOLO - A neanche un mese dalla promessa di matrimonio fatta in Brasile, Felipe e Lohanne Anderson sono diventati ufficialmente marito e moglie. La cerimonia è andata in scena nella città natale del 'Pipe', San Paolo, e la coppia è stata immediatamente travolta dall'affetto di amici e parenti, come testimoniano i post e le storie su Instagram. Milinkovic è stato il primo tra i compagni di squadra nella Lazio a mettere il proprio like sulla bella foto pubblicata dai due sul noto social network, seguito da Luis Alberto, Leiva, Lazzari, Strakosha, Hysaj, Adamonis, Adekanye e Jovane Cabral, oltre agli ex biancocelesti Mauri, Wallace, Mauricio, Morrison e Jordao. "Un sogno diventato realtà. Io te e dio! Ti amo amore della mia vita", è invece la didascalia scritta dall'esterno scuola Santos.