Lazio, Immobile show: da bomber a… animatore turistico

SARDEGNA - Vacanze all’insegna di divertimento e relax per Ciro Immobile. Scelta la Sardegna come meta turistica, a fargli compagnia di sono parenti e amici. E lui si scatena con l’animazione del villaggio. Prima balla con il piccolo Mattia sulle spalle sulle note di ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri, poi va direttamente sul palco e si scatena con la danza del pulcino accompagnato dagli animatori e da un pubblico che si muove a ritmo. “Per animazione e feste contattate Ciro Immobile”, scherza Jessica su Instagram. Il bomber della Lazio ricarica le pile così: ama la semplicità, la sua famiglia e il divertimento con gli amici. In spiaggia gioca a pallone, al mattino si allena per farsi trovare pronto all’appuntamento dato da Sarri per l’inizio di stagione. Il 3 luglio è vicino: ultimi giorni di vacanza, poi si ricomincerà davvero.