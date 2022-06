Lazio, partono gli abbonamenti: tutte le novità

ROMA - Piano abbonamenti pronto in casa Lazio. Giovedì mattina alle ore 10 inizierà la prelazione dei vecchi abbonati che potranno riconfermare il loro posto della stagione 2019/2020. I posti che non erano occupati invece, saranno resi disponibili. Ai microfoni della radio ufficiale, il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ha chiarito: “L'abbonamento intero permetterà l'accesso anche per la prima gara di Coppa Italia, mentre per gli Aquilotti è valido per sedici gare. Sono esclusi i big match, ma in ogni caso per le altre partite ci sarà una prelazione dedicata a loro. L' unico settore in cui l'Aquilotto va acquistato con un abbonamento intero è la Tevere Top. Per chi è residente fori dalla provincia di Roma può acquistare un abbonamento a prezzo ridotto. Noi, tra l'altro, siamo gli unici a non distinguere tra curva e distinti e ad attuare le promozioni over 65 e donne”.