Lazio, iniziata la campagna abbonamenti: oltre 2000 tessere vendute

Le date e i prezzi

La Lazio ha comunicato sul proprio sito internet i prezzi di ogni settore, che sono tra i più bassi tra le squadre top della Serie A. Ecco perché il club si augura che vengano messe da parte le polemiche e che si arrivi a un dato finale soddisfacente. Questi i costi degli abbonamenti proposti: 269 euro per l’abbonamento in Curva Nord e Distinti Nord Est, Nord Ovest e Sud Est, 449 euro in Tevere Parterre Laterale, 549 euro in Tevere Parterre Centrale, 576 euro in Tevere Laterale, 700 euro in Tevere Top, 800 euro in Tribuna Monte Mario, 894 euro in Monte Mario Plus Maglia (nel prezzo viene compresa una maglia autografata, si può scegliere il proprio calciatore preferito), 3.600 euro in Tribuna d’Onore Centrale.