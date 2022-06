Lazio, Pedro punta al ritiro di Auronzo per tornare protagonista

ROMA - La scorsa estate arrivò a Formello negli ultimi giorni di mercato, saltando tutta la preparazione. Oggi Pedro ha voglia di iniziare la stagione in modo diverso, lavorando agli ordini di Sarri sin dal primo giorno . L'attaccante spagnolo vuole ripartire da come ha concluso l’ultima stagione: con il sorriso di chi è riuscito a mettersi alle spalle i momenti più complicati, causati da un polpaccio che l’ha condizionato per tutto il girone di ritorno. Il 28 luglio compirà 28 anni e cercherà, attraverso una preparazione adeguata, di rimettersi a lucido ed iniziare con il piede giusto la sua seconda stagione con la maglia biancoceleste.

Una stagione da protagonista

Il guaio fisico al polpaccio destro è stato superato prima del penultimo turno con la Juventus. Nell'ultima giornata, contro il Verona, ha timbrato anche il suo nono gol in campionato, con un tap-in da opportunista dopo la corta respinta del portiere Berardi su un tiro di Felipe Anderson. Le vacanze negli Stati Uniti con la tappa a Hollywood e il mare delle Hawaii, sono servite per ricaricare le pile e per rilanciare le proprie ambizioni. Pedro punta con decisione a un’estate da leader. Con la Lazio si è tolto la soddisfazione di siglare 9 reti in campionato e 1 in Europa League. Una doppia cifra complessiva che non trovava dai tempi del Chelsea: nel 2018-2019 chiuse con 8 gol in Premier League e 5 in Europa League, conquistata in finale contro l'Arsenal (segnò il 2-0) proprio con Sarri alla guida dei Blues.