Lazio, Lazzari si sposa: ecco la proposta alla sua Diletta

ROMA - “Ho detto sì”, recita la didascalia Instagram che accompagna la foto con l’anello. Diletta Daolio e Manuel Lazzari presto sposi, il terzino della Lazio ha fatto la sua proposta in vacanza. Il loro amore scritto nero su bianco dopo un fidanzamento che va avanti dal 2014 e la nascita della piccola Sofia lo scorso anno. Manuel va di corsa in vista dell’inizio della nuova stagione, si allena a casa e pensa alla famiglia. Segreta al momento la data delle nozze. Si sono conosciuti a Ferrara, da quel giorno non si sono mai più lasciati. Tanti gli auguri da parte delle wags della Lazio che hanno commentato il post dell’ufficialità del matrimonio: da Patricia, moglie di Luis Alberto, a Chiara Nasti, compagna di Mattia Zaccagni. Nozze biancocelesti in arrivo.