Pedro ambasciatore di Lazio e calcio: ecco l’iniziativa a Tenerife

TENERIFE - Il grande protagonista dell’inaugurazione del Campus Deportivos Verano 2022 è Pedro Rodríguez. Il giocatore della Lazio ha partecipato al primo giorno dei campi estivi sportivi a Tenerife, la sua cittadina di nascita. Lo spagnolo, sempre molto attivo con la sua fondazione, ha voluto incontrare i tanti bambini pronti a godersi un’estate all’insegna dello sport e dell’amicizia. I campi estivi sono iniziati in diversi città delle Canarie, Pedrito ovviamente ha preso parte a quelli ‘di casa’: “A Tenerife per sostenere i centri estivi. Grazie ad Angel Bello che anche questo anno sostiene il lavoro per portare il calcio come attività sportiva per i più piccoli della nostra isola”. Ultima settimana di vacanza per il giocatore biancoceleste, domenica 3 luglio è atteso a Roma per le visite mediche. Poi partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore.