Lazio, l’ex Stendardo incensa Lulic: “Sarà un grande allenatore”

COVERCIANO - Guglielmo Stendardo e Senad Lulic compagni di scuola. Dal passato alla Lazio ai banchi di Coverciano, dove stanno frequentando il corso da allenatore Uefa A. Inseparabili in aula e fuori. Appena finiscono le lezioni si rilassano tra cene e aperitivi in ricordo dei vecchi tempi. E di sicuro ne esce anche qualche brindisi per il futuro. Stendardo è sulla panchina della Luiss, Senad studia e attende l’occasione giusta. “Il mio amico Senad ha scritto la storia della Lazio. E sarà un grande allenatore”, ha scritto Willy. Intanto i due hanno seguito una lezione di De Zerbi. Hanno voglia di imparare e crescere. Il futuro in panchina li aspetta.