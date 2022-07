Lazio, Cancellieri e il saluto al Verona: messaggio sui social

ROMA - Matteo Cancellieri è un nuovo giocatore della Lazio. Ieri il suo primo giorno biancoceleste tra visite mediche, tour di Formello e firma sul contratto. Poi sui social ha voluto dedicare un lungo messaggio d’addio al suo ex club, il Verona: “Sono stati 2 anni per me indimenticabili, a partire dal mio primo gol in primavera per finire con il mio primo gol in serie A, ho conosciuto persone che porterò sempre dentro di me e vissuto momenti che non scorderò mai.. mi sento di ringraziare Verona città e il Verona per quello che mi ha dato in questi anni, grazie ai tifosi per avermi fatto sentire sin da subito uno di casa, ne sarò sempre grato. Grazie Verona!”. Immediata la risposta del club scaligero: “In bocca al lupo, Cance”. La sua avventura alla Lazio è iniziata.