Lazio, amichevole contro il Genoa in Austria

ROMA - La Lazio ufficializza un’altra amichevole pre campionato. Sfiderà il Genoa (appena retrocesso in Serie B) a Kossen, Austria. Appuntamento il prossimo 27 luglio con fischio d’inizio alle ore 17. I biancocelesti, dopo il ritiro di Auronzo di Cadore, trascorreranno molto probabilemente altri giorni lontani da Roma. Un mini ritiro, proprio in Austria, per prepararsi al meglio al debutto stagionale in calendario il 14 agosto (ore 18.30 contro il Bologna).