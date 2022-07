Lazio, altro giorno di visite: in Paideia arrivano i big

ROMA - Porte aperte in clinica Paideia per il secondo giorno consecutivo. Nazionali a parte, tocca a tutti i big: previsti Lazzari, Patric, Kamenovic, Luis Alberto, Basic, Akpa Akpro, Immobile, Pedro, Felipe Anderson, Moro e Romero. A questa lista vanno aggiunti alcuni membri dello staff di Sarri. Il tecnico dovrebbe invece averle già sostenute. In mattinata si chiude il giro dei test, ormai alla partenza per Auronzo di Cadore manca sempre meno. Ieri alle visite si erano visti Radu, Zaccagni e alcuni giocatori della Primavera. L'arrivo sotto le Tre Cime di Lavaredo è previsto per domani sera, inizierà così, anche sul campo, la stagione della nuova Lazio. Al gruppo già folto si aggregheranno poi i giocatori che fino a metà giugno sono stati impiegati con le rispettive nazionali.