Immobile: "La maglia della Lazio è tatuata sul mio cuore. E ai tifosi dico..."

ROMA - Il re accolto dalla sua gente nel centro di Roma. Ciro Immobile protagonista assoluto della serata a Piazza del Popolo durante la presentazione delle nuove maglie. E sul palco è lui a portare la prima maglia che vestirà tutti i biancocelesti nella prossima stagione : "Siete bellissimi! A nome mio e di tutti i miei compagni vi promettiamo di dare tutto, di farvi divertire. Abbiamo bisogno di voi, come voi lo avete di noi. Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario. Vi voglio vedere sempre così, con quest’entusiasmo. Saremo noi a trascinarvi mettendo tutto in campo". La nuova maglia indossata da Ciro finirà all'asta su Ebay: il ricavato andrà in beneficenza per il popolo ucraino.

Il racconto della serata di presentazione delle nuove maglie

La voglia di Immobile

"Partiamo domani per il ritiro, siamo carichi, ci prepariamo per questa stagione che per noi sarà importante. Insieme lotteremo per questa maglia, bella come voi. Quanto amo la Lazio? Indipendentemente dalla regione di provenienza, questa è casa mia. Ho tatuato sul cuore la maglia della Lazio, la porto in campo come la fascia di capitano, con tanto orgoglio nel vestire la casacca di una squadra con più di 100 anni di storia”.