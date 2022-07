Lazio, la data storica del 5 luglio e il gol di Poli

ROMA - Spareggi per rimanere in Serie B, la Lazio si gioca tutto contro il Campobasso. È il 5 luglio del 1987, la squadra allenata da Fascetti cerca la vittoria allo stadio San Paolo di Napoli. I biancocelesti si salvano con un gol di Poli, una delle reti più importanti della storia del club laziale. Finisce tra gli abbracci, le lacrime e la corsa verso la Curva B, invasa da ventimila tifosi arrivati da Roma. “Poli decide di testa contro il Campobasso: la Lazio dei -9 diventa Leggenda”, ha ricordato la società sui social in questo giorno particolare. C’è il video di quella giornata impossibile da dimenticare. Dal punto di vista sportivo la squadra viveva grosse difficoltà, eppure l’amore dei tifosi non mancava mai. Quel gol porta la firma di Poli e di tutti i tifosi della Lazio. Il 5 luglio del 1987 è una specie di festa.