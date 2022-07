Lazio, Lotito e Tare alta tensione: tutti i motivi

ROMA - Agli occhi più attenti non è passato inosservato l’accesso incontro tra Claudio Lotito e Igli Tare a margine della presentazione delle maglie. Il ds, ad inizio show, era seduto poco più in là del patron. Tutti e due sotto il palco, ma a distanza. Non si sono salutati, si sono incrociati solo a fine serata, quando Lotito ha dato appuntamento a Tare per stamattina a Formello per un vertice di mercato. A fine evento sono stati fotografati mentre discutevano animatamente. Alla base del diverbio, molto probabilmente, c’è l’assegnazione della Primavera a Fabiani. Nulla è ufficiale, ma i baby biancocelesti dovrebbero finire nelle mani dell’ex ds della Salernitana e di Mauro Bianchessi. Lotito nei giorni scorsi ha ribadito la fiducia a Tare, con il ds in scadenza di contratto nel 2023. Sono giorni di dibattiti, riunioni e qualche contrasto. Il mercato fa da sfondo, Sarri intanto aspetta altri rinforzi da abbracciare ad Auronzo di Cadore.