Lazio, Reina e il saluto con il barbiere: “È l’ultima volta…”

ROMA - Pepe Reina a Roma, ma solo di passaggio. Ieri è spuntato a Formello, era in visita per raccogliere gli effetti personali e salutare tutta la squadra. Addio anticipato, chiuderà la carriera al Villarreal, uno dei suoi ex club. Ne ha approfittato anche per una sistemata a barba e capelli dal suo barbiere di fiducia (e di tutta la squadra), Salvatore Marzano. Storie pubblicate su Instagram con uno scambio di battute tra i due: “E ora che facciamo? Secondo te è l'ultima volta? Sarai sempre dove vado io. Sei il numero uno”, ha detto Pepe. E Salvatore ha risposto: “Sicuro è l'ultima volta a Roma”. Fine del capitolo Reina alla Lazio. Ritorna in Spagna, chiuderà la carriera in uno dei suoi primi club.