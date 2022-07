La Lazio va ad Auronzo: “15 anni insieme, bentornati a casa”

ROMA - La Lazio parte per Auronzo di Cadore. Volo da Fiumicino nel primo pomeriggio, atterraggio a Venezia e trasferimento in pullman sotto le Tre Cime di Lavaredo per il quindicesimo anno di fila. L’albergo Auronzo è pronto a dare il benvenuto: già campeggia lo striscione con scritto “15 anni insieme, bentornati a casa”. In montagna si respira voglia di Lazio. I tifosi hanno già invaso le strutture alberghiere, da domani tutti in campo allo Zandegiacomo agli ordini di Maurizio Sarri. Prevista subito la doppia seduta mattina/pomeriggio. Non ci sono al momento Cataldi e Patric, fermi per febbre. Mancano i nazionali, arriveranno nei prossimi giorni. A breve salirà in ritiro anche Mario Gila, appena sbarcato a Roma pronto ad iniziare la sua avventura biancoceleste.