Lotito-Tare, la nota della Lazio: "Nessuna lite, piena fiducia nel diesse"

ROMA - Mentra la squadra è arrivata ad Auronzo per affrontare il ritiro precampionato agli ordini di Maurizio Sarri e con diversi fronti aperti sul calciomercato , la Lazio fa chiarezza sul rapporto tra il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare che si sono incontrati a Formello il giorno dopo la cerimonia di presentazione delle nuove maglie andata in scena a Piazza del Popolo .

La nota del club

"In merito alle notizie riportate oggi da diversi quotidiani e da vari mezzi di comunicazione su una presunta lite tra il Presidente Lotito ed il DS Tare - si legge in una nota del club biancoceleste -, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dalla Lazio a Piazza del Popolo, si precisa che le stesse sono prive di fondamento. Infatti, il Direttore Sportivo Igli Tare gode della considerazione e fiducia della Società e del suo Presidente e continuerà a svolgere, come ha sempre fatto, il ruolo di direttore sportivo della prima squadra, mentre l’ingresso in società del direttore. Angelo Fabiani sarà volto alla gestione della prima squadra femminile, primavera femminile e primavera maschile".