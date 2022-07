Lazio, Patric fa le visite poi va da Sarri

ROMA - Visite mediche per Patric, che si è presentato poco dopo le 8 in clinica Paideia per svolgere i test medici di inizio stagione. Il difensore era rimasto bloccato in Spagna per febbre, ha solo rimandato la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Nel pomeriggio dovrebbe poi partire per andare da Sarri, iniziando di fatto la sua stagione. Fresco di rinnovo per cinque anni, la sua avventura continua. Poco giorni fa l'annuncio: “La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del calciatore Patricio Gabarron Gil che vestirà la maglia biancoceleste per i prossimi cinque anni”. Arrivato in biancoceleste dal Barcellona nel 2015, è pronto ad aiutare la squadra in piena ricostruzione difensiva. Sarri ne ha sempre apprezzato le sue qualità da palleggiatore. Il tecnico aspetta altri rinforzi dal mercato, ma Patric è pronto a giocarsi il posto.