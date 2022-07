Reina dalla Lazio al Villarreal: “Emozionato come un bambino”

SPAGNA - Manca poco e inizierà la sua avventura spagnola, Pepe Reina. Ieri ha salutato la Lazio per tornare al Villarreal, uno dei suoi ex club. Probabilmente sarà la sua ultima esperienza da calciatore, ma a quasi 40 anni non smette di essere emozionato: “Sono molto contento, emozionato come un bambino. Ora speriamo che tutto vada bene e che possa firmare presto”, le sue parole rilasciate ai microfoni di Cadena Cope. E poi: “Il mio ritorno al Villarreal 20 anni dopo? Avevo i capelli, non c’erano i bambini… è cambiato tantissimo ma ripeto, ho grandi aspettative oggi. Ho voglia di iniziare il prima possibile e di aiutare la squadra". Il prossimo 31 agosto compirà 40 anni, Pepe. Ha ancora la voglia di mettersi in gioco, lo farà in patria con la maglia che ha già vestito dal 2002 al 2005.