Lazio, Cancellieri e il numero di maglia: scelta fatta

AURONZO - Si è calato perfettamente nella realtà biancoceleste, Matteo Cancellieri. Ad Auronzo è il volto nuovo della Lazio, il passato alla Roma è lontano. I tifosi lo incitano e caricano, lui risponde a suon di belle giocate in campo e sessioni di autografi. Ha scelto anche il numero di maglia: prenderà l'11, ereditato da grandi del passato come Klose e Signori. Per Matteo, che non vede l’ora di cominciare con qualche partita e sfoggiare la nuova casacca, una scelta coraggiosa. Le sue qualità le ha dimostrate in allenamento, Sarri è pronto a plasmarlo. Prime indicazioni importanti: l’ex Verona agisce da vice Immobile. Vuole segnare come il re, ad Auronzo ne carpisce segreti e movimenti.