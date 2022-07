Lazio, Milinkovic ad Auronzo. I tifosi: "Resta con noi"

AURONZO - Sergej Milinkovic-Savic è arrivato in ritiro. Inizia anche per lui la preparazione con la Lazio all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Intorno alle 16.30 si è presentato all'albergo biancoceleste dove una cinquantina di tifosi lo hanno aspettato prima dell'amichevole numero uno contro l'Auronzo (fischio d'inizio ore 18). Applausi e cori: "Sergente resta con noi". Il giocatore, appena sceso dalla macchina, ha salutato i tifosi da lontano e alzato il pollice in segno di approvazione. La sua stagione è appena iniziata, il calore della gente laziale si fa sentire subito in attesa di conoscere il futuro. Niente partita, il suo debutto è solo rimandato.