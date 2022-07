Lazio, la voglia di Basic: “Aspettative alte per la nuova stagione”

AURONZO DI CADORE - Subito in campo Toma Basic nella prima uscita stagionale della Lazio. Allo Zandegiacomo il croato con una doppietta (mettendo il primo timbro del ritiro) si iscrive al festival del gol. Dopo il 21-0 contro l’Auronzo, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Questa partita è stata buona, abbiamo fatto tanti gol e questo è positivo per noi. Dobbiamo continuare cosi. I primi giorni sono andati bene, sono ad Auronzo per la prima volta. Questo ambiente è fantastico, i tifosi sono sempre con noi e questo è bello. Le aspettative sono alte sia per il gruppo che per me".