Lazio, si sistema il campo di Auronzo: tecnici a lavoro

AURONZO DI CADORE - Tecnici a lavoro sul prato dello Zandegiacomo, palco verde della Lazio in ritiro ad Auronzo. La missione: sistemare il terreno di gioco e consegnarlo in condizioni migliori alla squadra. Intervento dei giardinieri per cercare di livellare il manto erboso. La situazione è già migliorata rispetto ai primi giorni, ma servono condizioni ottimali. L’amichevole contro l’Auronzo è andata in scena lo stesso, Sarri e il suo staff tecnico hanno ritenuto comunque sufficienti le condizioni nonostante le lamentele di alcuni giocatori (rimbalzi irregolari del pallone). Tutti a lavoro per sistemare il terreno durante le ore di relax concesse dal tecnico biancoceleste alla squadra, che si ritroverà in campo nel pomeriggio. Il prato verde dello Zandegiacomo, assicurano i manutentori, sarà già migliorato.