Lazio, Acerbi e i tifosi ad Auronzo: il messaggio sui social

AURONZO DI CADORE - Francesco Acerbi e il feeling con i tifosi in ritiro. Il difensore faceva parte del gruppo nazionali saliti nelle ultime ore in Veneto. Ha iniziato anche lui la preparazione e a fine allenamento mattutino, si è fermato con alcuni laziali che lo hanno chiamato per foto e autografi. Il difensore ha poi postato su Instagram lo scatto del momento: “È sempre bello rivedervi”, recita la didascalia. I suoi ultimi mesi in biancoceleste non sono stati facili per via della polemica innescata da dicembre dello scorso anno. Ad Auronzo il difensore vuole provare a mettersi alle spalle l’ultimo periodo e voltare pagina. Del futuro, del mercato, non ci vuole pensare. Testa solo al campo, poi si vedrà.